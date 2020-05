Perde il controllo e finisce fuori strada: 71enne in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica, intorno alle 15, a Colico in Via Nazionale Sud. Una donna di 71 anni, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della propria auto ed è uscita fuori strada. Violento l'impatto, che ha reso necessario l'intervento dei sanitari per la donna.

Sul posto è giunta l'ambulanza con il personale della Croce rossa italiana di Colico. La 71enne ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata all'ospedale con un codice giallo. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco di Sondrio.

Incidente d'acqua? Falso allarme

I pompieri, del Comando di Lecco, sono intervenuti a metà pomeriggio nel capoluogo per soccorrere un presunto surfista in difficoltà. Presente anche il personale medico ma per il 46enne, una volta recuperato, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sembra che l'uomo stesse riposando sulla sua tavola ma i passanti, spaventati, hanno chiamato i soccorsi.