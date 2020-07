Paura a Colico: elicottero si ribalta su un fianco durante atterraggio d'emergenza

Paura oggi pomeriggio a Colico dove un elicottero ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza. Il velivolo si è ribaltato su un fianco proprio metre si trovava in fase di atterraggio a due, tre metri da terra. L'incidente si è verificato intorno alle 15 di oggi in via Dei Ciacc, in una zona non lontana dal campo sportivo e dal lido.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'elicottero era appunto impegnato in un atterraggio di emergenza a bassa quota quando, sembra per un problema tecnico, si è ribaltato su un fianco. A bordo si trovavano tre persone: una donna di 48 anni, insieme a due uomini di 55 e 57 anni. Tutti sarebbero usciti dall'elicottero autonomamente a piedi, coscienti e solo con qualche contusione ed escoriazione.

Immediato l'allarme al 118 scattato comunque in codice giallo. Sul posto l'elisoccorso da Como e l'ambulanza della Croce Rossa di Colico. Allertati anche Vigili del fuoco e Carabinieri. Per i tre pazienti non è stato necessario il trasporto in ospedale.

