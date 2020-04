Tragedia a Colico: deceduti due ragazzi, probabile overdose

Tragedia della follia a Colico nella serata di domenica. Due ragazzi, rispettivamente di 18 e 19 anni, sono infatti deceduti al termine di quello che - violando anche le norme di assembramenti in luoghi privati - dalle informazioni sin qui apprese sarebbe stato un festino a base di sostanze stupefacenti.

A lanciare l'allarme, in serata, due ragazze trovare nella stessa abitazione di Via Nazionale, in centro. I primi a giungere sul posto sono stati i volontari del Soccorso Bellanese, con l'ambulanza, supportati dall'automedica da Colico e dall'autoinfermieristica da Gravedona. Da Brescia si è alzato in volo anche l'elisoccorso.

In Via Nazionale si sono portati subito i militari della locale stazione dei Carabinieri, chiamati a fare luce su quanto accaduto, e i Vigili del fuoco di Morbegno.

Vani i tentativi dei sanitari di rianimare i due ragazzi, deceduti - da una prima ricostruzione dei fatti - proprio a causa di una overdose da stupefacenti.