Riccardo e Daniel morti a una festa, sarà l'autopsia a fare chiarezza

Continua a destare tristezza e clamore il tragico episodio di cronaca accaduto domenica sera a Colico. In un appartamento del centro, in Via Nazionale, hanno perso la vita due ragazzi appena maggiorenni, Daniel Ghedin, nato a Lecco nel 2001 e residente a Sorico, e Riccardo Micheli, nato a Saronno nel 2002 e residente a Piantedo.

Le loro salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia che chiarirà le cause della morte. Secondo le prime informazioni circolate nella serata di domenica, sarebbero da ricercare in un mix letale di alcol e sostanze stupefacenti. Questa è stata, da subito, l'ipotesi più plausibile palesatasi ai Carabinieri al loro arrivo sulla scena, e ai sanitari intervenuti nei soccorsi. Ma soltanto gli esami tossicologici potranno accertare il motivo dei decessi.

Gli inquirenti si stanno concentrando sulle due ragazze e su un altro ragazzo che domenica sera si trovavano insieme alle due vittime (le ragazze in casa, l'altro amico all'esterno dell'abitazione nel momento dell'arrivo dei soccorsi). Fondamentali, per ricostruire con esattezza quanto accaduto, saranno le loro testimonianze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tragico episodio ha choccato tre comunità: ovviamente Colico, ma anche i paesi in cui i due giovani vivevano, in provincia di Sondrio. L'unica certezza finora è che quel festino risultato fatale, per le attuali norme imposte dalla quarantena, non si sarebbe dovuto svolgere.