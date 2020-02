Spaccio di sostanze stupefacenti, due arresti a Colico

Due cittadini stranieri sono finiti in in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato ieri, martedì 4 febbraio, nel centro cittadino di Colico, grazie a un'operazione dei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco che stanno proseguendo l'attività di contrasto allo spaccio di droga, con particolare riferimento alla zona dell’Alto Lago.

Ad entrare in azione sono stati in particolare i Carabinieri del Comando di Colico che, nel corso di una serie di attività di controllo del territorio hanno tratto in arresto J. M., 30enne, e A.A., 29enne, entrambi cittadini del Marocco, irregolari sul territorio nazionale, con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno intercettato un’autovettura guidata da un cittadino italiano, residente nella provincia di Monza Brianza, sulla quale viaggiavano anche i due cittadini marocchini che sono risultati irregolari sul territorio nazionale. A seguito delle perquisizioni personali i militari hanno scoperto che i due stranieri si trovavano in possesso di 4 grammi di cocaina e di 2.212 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché di due telefoni cellulari.

Nella giornata di oggi le due persone arrestate sono state condotte presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto il divieto di rientro nella nostra provincia.