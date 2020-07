Grave incidente in moto, giovane centauro elisoccorso d'urgenza

Un altro grave incidente in moto lungo le strade lecchesi. Nella notte tra ieri e oggi, sabato, un giovane centauro di 18 anni è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una brutta caduta con la propria moto. Lo schianto si è verificato alle 3.15 nel comune di Colle Brianza in via Europa, località Piecastello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo l'allarme al 118 si sono subito portati sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e l'elisoccorso da Como, allertata anche la Polizia stradale di Lecco. Il giovane ha riportato un grave politrauma.