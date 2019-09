Colle Brianza, auto si ribalta: in ospedale due anziani

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 20 settembre, a Colle Brianza, lungo la periferica Via Como in località Besezzo. Un'automobile, all'interno della quale si trovavano due anziani, si è ribaltata ed entrambe le persone coinvolte sono finite in ospedale a causa dei traumi riportati.

Sul posto, poco prima delle 16, sono intervenute due ambulanze, della Croce rossa di Merate e del Lecco Soccorso, e un mezzo dell'Aat Lecco, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

I due anziani sono stati trasportati in ospedale a Merate in codice giallo: la 79enne alla guida al momento dell'incidente ha rimediato un trauma lombare e a un braccio, mentre l'85enne che viaggiava insieme a lei una ferita alla testa. Ancora da chiarire le cause che hanno portato la donna a perdere il controllo del veicolo e a provocare il ribaltamento.