Cade nei boschi con la bici: trasferito in gravi condizioni al "Niguarda"

Intervento in codice rosso dell'elisoccorso inviato dalla base comasca di Villa Guardia nella mattinata di sabato. Un ciclista di 54 anni è caduto nella zona del rifugio San Genesio, nel comune di Colle Brianza, procurandosi delle serie e gravi ferite. Sul posto si sono portati anche i volontari della Croce Rossa di Merate, di stanza presso Olgiate Molgora.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo stava percorrendo i sentieri della zona in sella alla sua mountain bike, quando sarebbe caduto per terra sbattendo la schiena. Il personale medico inviato nel Lecchese ha giudicato grave il trauma alla colonna vertebrale subito dall'uomo; accettato in codice rosso, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale "Niguarda" di Milano.