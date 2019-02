Airuno: fanno saltare il bancomat e fuggono con 20mila euro

Malviventi in azione nella notte fra venerdì e sabato alla filiale della Banca del credito cooperativo sulla SP72 ad Airuno. Probabilmente utilizzando del gas e una miccia per provocare l'innesco, ignoti hanno fatto saltare il bancomat "prelevando" circa 20mila euro prima di fuggire.

Il boato causato dall'esplosione ha svegliato, nel cuore della notte, i residenti della zona. Non è la prima volta che i malviventi colpiscono i bancomat in Brianza. Nell'ultimo anno è accaduto anche a Cernusco e Osnago, sempre con la stessa tecnica: il locale che ospita il bancomat viene saturato con del gas e poi fatto saltare. A quel punto, ai malviventi non resta che asportare il denaro. E il venerdì sembra essere il giorno "preferito" poiché i direttori di filiale caricano il contante per i prelievi dei clienti nel fine settimana.

Sull'episodio di Airuno indagano i Carabinieri di Merate, con l'appoggio delle analisi del Ris sui reperti recuperati sulla scena del colpo.