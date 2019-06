Durante la lite spunta un coltello: 33enne finisce in ospedale

Una lite, un coltello, l'aggressione. E un giovane finisce in ospedale. L'inquietante episodio di cronaca è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, in località Pradello a Lecco.

A farne le spese un uomo di 33 anni, che al termine di un alterco sarebbe stato ferito da un'arma da taglio. L'uomo, residente in città, è stato soccorso dal personale della Croce rossa di Lecco, con l'appoggio di un'automedica inviata da Areu. Fortunatamente, nonostante il tipo di aggressione subita, le sue condizioni non sono preoccupanti: ferite alla parte alta del corpo. Il 33enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, chiamate a ricostruire l'esatta dinamica dell'evento violento e le responsabilità dell'aggressore.