Coltivava marijuana in cantina, in manette giovane spacciatore

Coltivava marijuana in serre improvvisate in cantina, per rivenderla sul mercato della droga. È finito così in manette F. G., 25enne di nazionalità italiana, residente a Lecco, arrestato martedì mattina dai Carabinieri della stazione di Lecco.

Il giovane è stato trovato in possesso, dopo perquisizione domiciliare condotta dai militari, di 15 grammi di resina di marijuana, nonché di 22 piantine di cannabis sativa, oltre a 16 innesti, che coltivava in due serre dotate di impianto di areazione, illuminazione artificiale e umidificazione ricavate all'interno della cantina.

Spacciatore recidivo

Il 25enne è già noto alle forze nell'ottobre 2016 era stato arrestato dai militari dell'Arma per fatti analoghi. Allora fu trovato in possesso di 105 piante di cannabis sativa e patteggiò una condanna a 23 mesi di reclusione, con sospensione della pena.

Questa mattina il giudizio direttissimo in Tribunale a Lecco: il giudice, nel convalidare l'arresto, ha fissato nuova udienza per il prossimo mese di maggio, disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.