Colto da malore mentre va alle pozze, 61enne soccorso d'urgenza

Un uomo di 61 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava camminando nella zona delle pozze di Erve. Per fortuna in quel momento nella stessa zona montana si trovavano anche due infermieri di passaggio che hanno aiutato l'escursionista iniziando le operazioni di rianimazione con il defibrillatore del Comune di Erve.

Nel frattempo è scattato l'allarme in codice rosso al 118: sul posto sono presto intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Lecco, un equipaggio del 118 e l'auto medica. Il 118 ha chiamato anche in Comune per informare le autorità locali dell'emergenza in atto.

Gli uffici municipali hanno così allertato due volontari della Protezione civile, Johann Valsecchi e il vicesindaco Paolo Crespi. I due si sono subito portati sul posto e hanno dato il cambio ai due infermieri nelle manovre di rianimazione. Il massaggio cardiaco è durato oltre venti minuti e proprio l'insistenza degli operatori presenti ha permesso di tenere in vita il paziente. Nel frattempo sono arrivati nel bosco anche i soccorritori del 118 che hanno continuato le attività di rianimazione. Una volta rianimato, il 61enne (stando alle prime notizie si tratterebbe di una persona residente a Monza e avrebbe raggiunto le pozze in compagnia della moglie) è stato quindi trasportato in barella fino all’ambulanza e poi trasferito d'urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco.

Importante è risultata dunque la presenza in zona del Dae, posizionato in paese grazie al Comune e al contributo del locale gruppo Avis oltre all'aiuto fornito dai due infermieri che si trovavano a loro volta nei pressi delle pozze, e dei due volontari ervesi. Va comunque precisato che la ripresa dell'attività cardiaca è avvenuta dopo le ulteriori manovre rianimatorie attuate dal personale medico sanitario giunto sul posto con la chiamata d'emergenza. Le condizioni del 61enne al momento in cui scriviamo restano comunque ancora delicate e in corso di accertamento.