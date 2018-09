"Sbronzo" al martedì sera: giovanissimo trasportato d'urgenza in ospedale

Un grave malessere dettato da un'intossicazione ha fatto risuonare la sirena dell'ambulanza di proprietà della Croce San Nicolò di Lecco, entrata in azione poco prima della mezzanotte di mercoledì 5 settembre in via Castagnera, nella zona dell'Istituto "Bertacchi".

Un giovanissimo di soli 16 anni è stato soccorso dai volontari, entrati in azione in codice rosso a causa della gravità delle condizioni del minorenne, accasciatosi al suolo intorno alle ore 23.35. Effettutato il primo soccorso direttamente sul posto e stabilizzato il paziente, il personale medico ha caricato il giovane sul mezzo di soccorso, supportato anche da un'automedica e dal relativo personale, e l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato ricoverato.