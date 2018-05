Troppo alcool per un giovane di Bulciago: finisce in ospedale

La piaga dell'alcool non accenna minimamente a chiudersi. L'ultimo caso tra il tardo pomeriggio e la prima serata di lunedì 28: verso le 19.40, a Bulciago, un giovane di soli ventuno anni ha accusato un malore a causa dell'abuso di sostanze alcoliche mentre si trovava in un'abitazione posta a poca distanza dal campo sportivo.

Allertati i soccorsi con una chiamata al numero unico per le emergenze civiche, sul posto si è portato il personale medico della Croce Verde di Bosisio Parini, inviato in codice giallo ad intervenire: dopo oltre un'ora il giovane è stato trasportato in ospedale dai volontari, che hanno "scalato" la gravità delle sue condizioni sino al codice verde.

L'inquietante conteggio dei casi alcolici degenerati in un viaggio al pronto soccorso dunque si allunga: a maggio sono ora nove. Il mese peggiore dell'anno è finora aprile, con venti persone in totale.