Valmadrera, giovane esagera con l'alcool e finisce in ospedale

E' stato trasportato in ospedale in codice giallo il giovane di 27 anni soccorso da un'ambulanza e dal personale medico della Croce San Nicolò di Lecco in via XX Settembre a Valmadrera nella tarda serata di lunedì 12 marzo. Il ragazzo, per cause riconducibili all'eccessivo consumo di alcolici, ha accusato un malore che ha reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112) e al conseguente invio sul posto dei sanitari.

Al termine delle operazioni di primo soccorso il giovane è stato trasportato presso il nosocomio del capoluogo di provincia in condizioni stabili.