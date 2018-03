Computer rinvenuto e portato in Comune: si cerca il proprietario

Si trova presso l'Ufficio Economato del Comune di Lecco il personal computer rinvenuto dal sig. Donato Castigliego e portato presso il Municipio di piazza Armando Diaz.

Lo strumento verrà restituito al legittimo proprietario previa dimostrazione dell'effettiva titolarità del bene, come previsto nell'art. 928 del vigente Codice Civile.

L'estratto del Codice Civile

Art. 927 - Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive, e da restare affissa per 3 giorni ogni volta.