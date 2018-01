Lavori in corso in città, ecco la mappa delle strade chiuse per la settimana

L'amministrazione comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA RISORGIMENTO, tratto all'altezza del civico 50 parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazioni di utenza acqua, dal 29 al 30 gennaio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

LUNGO LARIO PIAVE, tratto all'altezza del civico 5/a, parziale restringimento per lavori di impermeabilizzazione della platea del chiosco, dal 29 al 31 gennaio (Impresa Rigamonti Antonello di Calolziocorte per conto di privati);

VIA PERGOLA, tratto all'altezza del civico 73, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusino e saracinesca, dal 29 al 30 gennaio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA SANT'AMBROGIO, tratto all'altezza del civico 48, parziale restringimento per lavori di allacciamento sottoservizi, il 31 gennaio (Impresa Arbor Work di Clozza Claudio di Lecco per conto di privati);

VIA CIMABUE, angolo via Pergola, dal 31 gennaio all'1 febbraio parziale restringimento per lavori di sostituzione scatola catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA DELL'ISOLA, di fronte al civico 12, dal 31 gennaio all'1 febbraio parziale restringimento per lavori di sostituzione scatola catodica (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA IGUALADA il 31 gennaio parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Carenini Franco Gianni di Pasturo per conto di privati) ;

VIA TRENTO, tratto all'altezza del civico 26 parziale restringimento per lavori di isolamento derivazione di utenza acqua, dall'1 al 2 febbraio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

CORSO MONTE SANTO incrocio VIA BOLZANO, parziale restringimento per lavori di sostituzione saracinesca, dall'1 al 2 febbraio (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità - 0341 481233

Servizio manutenzione - 0341 481372