Confcommercio Lecco, confermato Belgeri presidente del Gruppo Ferramenta

Angelo Belgeri, vicepresidente di Confcommercio Lecco, è stato confermato all'unanimità alla guida del Gruppo Ferramenta di Confcommercio Lecco anche per i prossimi cinque anni. L'elezione è avvenuta in occasione della recente assemblea svoltasi lo scorso 18 gennaio presso la sede di piazza Garibaldi. L'assemblea elettiva ha anche visto la scelta del Consiglio direttivo della categoria per il prossimo quinquennio 2018 - 2023.

All'unanimità sono stati eletti i consiglieri uscenti che hanno confermato la loro disponibilità a ricoprire la carica: Egidio Attilio Galli di Cassago Brianza, Danilo Locatelli di Osnago e Antonio Mastragostino di Oggiono. Nel corso della riunione il presidente Angelo Belgeri, ringraziando i presenti per la rinnovata fiducia accordatagli, ha espresso la volontà per il prossimo quinquennio di implementare i rapporti interpersonali già esistenti, al fine di condividere e affrontare le principali tematiche riguardanti il settore, a beneficio di tutti i colleghi della categoria.