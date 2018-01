Ripartono al Comune le consulenze gratuite in materia condominiale

Prorogato in sede di Giunta comunale il protocollo d'intesa, ecco che proseguono anche nel 2018, presso il palazzo comunale di Lecco, le consulenze gratuite in materia condominiale tenute dagli esperti della sezione provinciale lecchese dell'Anaci (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e Immobiliari). A fronte di una positiva esperienza attivata nell'ormai lontano 2013 e di risultati favorevoli al servizio per il 97% (dati customer satisfaction 2017) il Comune di Lecco e l'associazione hanno deciso di continuare a offrire ai cittadini un punto di informazione, orientamento e consulenza gratuita, proprio nella sede comunale.

Il servizio è rivolto ai proprietari di immobili e agli inquilini e riguarda, in particolare alla luce delle "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", i diritti e i doveri dei condòmini e degli inquilini, le locazioni e le multiproprietà. Lo sportello non offre una sede per la "risoluzione di controversie private" bensì rappresenta un'occasione di informazione professionale sul funzionamento delle regole condominiali e sul ruolo degli amministratori di condominio, perseguendo lo scopo di creare condizioni di reciproco rispetto e tolleranza all'interno del condominio e di contribuire a prevenire i conflitti in questo ambito. Comune e Anaci Lecco collaborano inoltre anche per diffondere informazioni corrette sui comportamenti virtuosi che contribuiscono ad aumentare la qualità della raccolta differenziata nei condomìni, a far rispettare le misure per la riduzione dell'inquinamento e il contenimento del consumo energetico e più in generale a migliorare la tutela ambientale della città.

Il servizio di consulenza riparte giovedì 18 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e proseguirà, con cadenza mensile, giovedì 15 febbraio, giovedì 15 marzo, giovedì 12 aprile, giovedì 10 maggio, giovedì 7 giugno, giovedì 5 luglio, giovedì 13 settembre, giovedì 11 ottobre, giovedì 15 novembre e giovedì 20 dicembre.

Alle consulenze si accede per appuntamento, da richiedere al servizo informazione, comunicazione e partecipazione, telefonando ai numeri 0341 481.397 - 243 - 254 - 412 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria.comunicazione@comune.lecco.it