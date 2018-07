Controlli a tappeto dei carabinieri in zona stazione a Calolzio

Un nuovo imponente controllo da parte dei Carabinieri a Calolziocorte. Dopo l’operazione antidroga di una settimana fa nell’area verde sul lungo Adda a lato di viale De Gasperi, questa volta i militari sono intervenuti nella zona della stazione ferroviara, più volte teatro di episodi di criminalità: dallo spaccio alle minacce ai passanti da parte di squilibrati, dalle bravate di baby gang ai furti.

Almeno cinque i mezzi dei carabinieri impegnati nei controlli a tappeto messi in atto poco dopo le 16 di oggi, giovedì 26 luglio. Sembra che i militari abbiamo effettuato alcune verifiche anche in vie limitrofe e non solo in zona stazione. Nelle prossime ore potrebbero essere rese note le motivazioni ed eventuali risultati del pattugliamento mirato a garantire maggiore sicurezza in un luogo a rischio quale è appunto la stazione di Calolzio-Olginate. Un'operazione mirata probabilmente ancora una volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e più in generale il degrado.