Velocità elevate: sulla Provinciale 72 in Altolago controlli con il telelaser

Controlli della velocità lungo la Strada Provinciale 72 in Altolago. Su disposizione dei sindaci di Colico, Dervio e Dorio, sono scattate in questo weekend le operazioni di rielvamento della velocità attraverso apparecchi telelaser da parte degli agenti di Polizia locale. Il tutto, spiegano gli amministratori, nell'ottica di migliorare la sicurezza di un'arteria, quella a lago, molto trafficata di sabato e domenica.

«Nel mirino soprattutto le moto»

«Soprattutto, ma non solo, nei fine settimana, malgrado il traffico elevato ci sono veicoli, in particolare moto, che superano abbondantemente i limiti di velocità - spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - Tanti cittadini hanno rappresentato la loro preoccupazione agli amministratori di fronte a questa situazione oggettivamente pericolosa e per questo si è deciso in modo unitario di effettuare i controlli nei tre paesi».

L'obiettivo della campagna? «Fare prevenzione con la presenza degli agenti della Polizia locale sulla strada- conclude il primo cittadino derviese - L'utilizzo del telelaser consente una pronta verifica della violazione e un'immediata azione di prevenzione volta a evitare incidenti e ridurre le velocità elevate. Gli amministratori ringraziano gli agenti della Polizia locale per il loro costante impegno in un periodo di così intenso lavoro».