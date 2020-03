Violazioni del Dcpm: altro giorno di controlli, ancora quaranta persone denunciate per il non rispetto del Decreto

Prosegue il lungo di giro di vite delle Forze dell'Ordine contro la parte di lecchesi (e non) che non risponde presente alla chiamata al senso di responsabilità e di rispetto delle norme imposte per arginare l'epidemia. Nel nostro territorio, va sottolineato, ancora in maniera minore che non altrove.

La Prefettura di Lecco ha infatti fornito, come giornalmente accade, i dati relativi al monitoraggio dei servizi di controllo delle norme imposte dai Dcpm dell'8, 9 e 11 marzo firmati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per arginare la diffusione del virus Covid-19.

Le forze dell'ordine hanno presidiato il territorio martedì 17 marzo nel territorio provinciale. Le persone sottoposte a controllo sono state 957, di cui 42 denunciate per violazione ex art. 650 del Codice penale, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in ottemperanza al Dpcm 8 e 9 marzo 2020; Nessuno, invece, è stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sull'identità propria o altrui.

Sono stati inoltre controllati 193 esercizi commerciali, con nessun titolare denunciato per avere violato i Decreti.

Controlli stringenti sulle seconde case

Il prefetto di Lecco Michele Formiglio ha inoltre dato disposizione alle forze dell'ordine di controllare gli eventuali spostamenti verso le seconde case e le case vacanze, con la conseguente e inevitabile applicazione delle sanzioni di carattere penale previste per tali violazioni.

12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar Totale Persone Controllate 1.117 899 548 609 808 957 4.938 Denunce ex art. 650 C.P 37 21 21 26 40 42 187 Denunce ex art. 495 e 496 C.P. 0 0 3 0 2 0 5 Altri reati 0 1 0 0 3 0 4 Arresti 0 0 0 0 0 0 0 Esercizi controllati 116 113 114 117 230 193 883 Denunce ex art. 650 C.P. 0 0 1 2 0 0 3 Sanzioni amministrative 0 0 0 0 0 0 0