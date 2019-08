Controlli della Polizia Stradale di Lecco, denunciati due "pirati"

Continua l'impegno delle forze dell'ordine per il contrasto dell'abuso di alcol al volante e dei casi di "pirata della strada".

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto pattuglie della Polizia di Stato composte dal personale della Sezioni Polizia Stradale di Lecco, della Questura di Lecco e dell'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, hanno compiuto un posto di controllo finalizzato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica e/o di alterazione dopo aver assunto sostanza stupefacenti o psicotrope, in località Parè di Valmadrera.

Controllati 69 persone e 55 veicoli

Il servizio ha consentito di controllare 69 persone e 55 veicoli, sottoponendo i conducenti ad accertamento con precursore in grado di rilevare l'assunzione di bevande alcooliche. Numerose le sanzioni amministrative rilevate che vanno dalla velocità non commisurata al sorpasso irregolare di altri veicoli, sino al trasporto di persone in sovrannumero.

Droga al volante: due positivi al test

Tre i conducenti risultati positivi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, per i quali è scattato l'immediato ritiro della patente di guida, e due risultati positivi al controllo preventivo per l'accertamento dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Nella tarda mattinata di domenica 25 agosto, in località Varenna, un equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Bellano è stato impegnato nei rilievi di un sinistro stradale con lesioni che ha coinvolto una bicicletta e un veicolo a quattro ruote. Il conducente di quest'ultimo ha omesso di prestare soccorso al ciclista ferito nell'evento, dandosi alla fuga e facendo perdere le sue tracce. Grazie all'attività di indagine degli operatori, dopo poche ore è stato rintracciato, identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria per i reati di cui all'art. 189 del Cds.

Per i medesimi reati, nella settimana scorsa, è stato denunciato un uomo di 51 anni che, in data 11 agosto, dopo avere tamponato un'autovettura e cagionato lesioni al suo conducente, si era dato alla fuga omettendo di prestare soccorso. L'uomo è stato rintracciato e identificato dal personale della Polizia Stradale di Lecco a seguito di accurate e minuziose indagini.

Molti gli strumenti ormai a disposizione delle Forze di Polizia che stanno consentendo di contrastare in modo deciso il fenomeno dei “Pirati della Strada”, permettendo ai loro autori di non restare impuniti.