Controlli anti-Covid sul lungolago, chiuso un bar per cinque giorni

Polizia lecchese impegnata nel verificare il rispetto delle norme per il controllo dell'epidemia da Covid-19.

Nella nottata tra sabato 20 e domenica 21 giugno personale della Polizia di Stato - Squadra Volanti e Squadra Polizia Amministrativa della Divisione Pasi - con la collaborazione di personale della Polizia Locale di Lecco, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio in Lecco città, con particolare attenzione alle piazze centrali e al lungolago cittadino, luoghi interessati dalla "movida", durante i quali sono stati sottoposti a verifiche cinque esercizi pubblici e identificate 88 persone.

Durante i controlli straordinari, disposti dal questore di Lecco per il rispetto delle misure anti-Covid, si è proceduto inoltre alla chiusura cautelare di un esercizio pubblico di un chiosco, sito sul lungolago cittadino, per la durata di cinque giorni (ex art. 2 del D.L. nr. 33/2020).

Nella stessa nottata sono giunte presso la sala operativa della Questura alcune segnalazioni di liti/risse tra ragazzi in alcune piazze e vie del centro che, grazie al pronto intervento delle equipaggi della Squadra Volante, si sono in breve risolte. Ulteriori controlli, specificano da Corso Promessi Sposi, saranno effettuati anche nelle prossime settimane.