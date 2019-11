Controlli antistrage delle Volanti nel fine settimana: ritirate sei patenti in città. In strada la nuova Jumper

Nella notte tra venerdì 16 e domenica 17 novembre, proprio nel giorno dedicato alle vittime della strada, il personale della Sezione Polizia Stradale di Lecco, unitamente al personale dell’Ufficio Sanitario e delle volanti della Questura di Lecco, ha effettuato un servizio mirato alla prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera.

Nella notte è stata utilizzata una nuova unità mobile, resa disponibile dal Compartimento Polizia Stradale Lombardia e denominata Jumper, che offre un utile supporto agli operatori: al suo interno, infatti, sono ubicati molti strumenti finalizzati ai controlli su strada. Tra gli altri, una torre per l’illuminazione ed un generatore elettrico per l’alimentazione di etilometro, drogometro, torce led e altri strumenti.

Il servizio, con l’ausilio del personale medico di Polizia, ha permesso di effettuare controlli anche sull’alterazione da sostanze stupefacenti. Le pattuglie impegnate sono state tre, di cui una appartenente all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della locale Questura.

"Saltano" sei patenti per abuso di alcool e uso di droghe

Tutti i conducenti sono stati sottoposti al "palloncino" e, nei casi in cui hanno fatto apparire un’alterazione da sostanza stupefacente, in seguito al controllo del medico in loco sono stati sottoposti al controllo droghe a mezzo del Drugtest 5000.

La lunga operazione ha portato al ritiro di sei patenti, in particolare tre per la guida in stato di alterazione da alcol nell’ambito della fascia amministrativa, cioè entro il limite dello 0,8 gr/lt. Altri due guidatori sono stati denunciati in stato di libertà, poiché conducevano il veicolo con un tasso alcolemico risultato entro 1,5 gr/lt.

In ultimo si è registrato un ritiro cautelativo di patente ad un ragazzo che, pur risultato negativo al precursore alcol, è risultato positivo a quello delle droghe, riscontrando la presenza del principio attivo della cannabis. In tal caso i campioni di saliva prelevati dal personale sanitario sono inviati al laboratorio di tossicologia forense di Roma, dove verrà effettuata l’analisi per verificare l’effettiva assunzione della sostanza psicoattiva. All’eventuale risultato positivo seguirà la denuncia del conducente ex art. 187 cds. per la guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente.

Due sono state le donne sanzionate, mentre l’età è compresa tra i 20 anni e circa 50. Da evidenziare anche che, durante il servizio, è stato rilevato un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze e verosimilmente dovuto ad alterazione dall’alcol.

Infatti, uno degli art. 186 cds rientrati nella fascia amministrativa è stato contestato a uno dei conducenti coinvolti nel sopracitato sinistro stradale. I conducenti, durante la notte trascorsa, sono stati sensibilizzati sull’importanza della giornata dedicata alle vittime della strada ed al rispetto delle norme del codice che puniscono la conduzione del veicolo in stato di alterazione, proprio con la finalità di garantire la sicurezza stradale per tutti gli utenti, conducenti e non.

Gallery