Controlli della Polizia sulle strade lecchesi: "saltano" nove patenti

Il trascorso weekend è stato particolarmente intenso per il personale della Polizia Stradale di Lecco e Bellano, durante il servizio antistragi del sabato e della domenica. Com'è noto, l’attività di prevenzione dell’infortunistica stradale, finalizzata a ridurre anche le conseguenze derivanti dagli incidenti, ogni weekend interessa molte province lungo tutto lo stivale.

Ormai da qualche anno anche la provincia di Lecco, oltre ai controlli compiuti con il classico etilometro, è interessata dalla sperimentazione di un apparato detto Drugtest5000 che garantisce, su strada, la possibilità di rilevare sulla saliva dei conducenti l’assunzione di sostanza stupefacente. Nelle notti di sabato 2 e domenica 3 marzo, le pattuglie della Polizia di Stato, composte dal personale della locale Questura, dell’Ufficio sanitario e della Polizia Stradale di Lecco e Bellano, hanno compiuto alcuni controlli sui conducenti transitati in diverse località. Il risultato è stato meritevole dal punto di vista della prevenzione, un po’ meno per quanto riguarda i soggetti individuati come positivi agli accertamenti.

Nove fermati dall'etilometro

Infatti, su un totale di circa sessanta, sono stati ben nove i conducenti individuati come positivi all’etilometro ed in palese violazione dell’art. 186 cds, di cui quattro neopatentati. Singolare la circostanza di aver individuato anche tre conducenti che, pur negativi all’accertamento al precursore dell’alcol, erano positivi alla presenza di sostanze psicoattive, tra cui la cannabis, per i quali saranno compiuti altri accertamenti per tramite il laboratorio di tossicologia forense di Roma.

Anche questi ultimi, come coloro che sono stati trovati nella fascia superiore allo 0,8 g/l di tasso alcolemico, rischiano la denuncia per il reato previsto dall’art. 186 o 187 del codice della strada, oltre alla sospensione della patente.

Il riassunto della serata: un totale di otto patenti ritirate, di cui cinque che saranno inviate al locale U.T.G. ai fini del provvedimento di sospensione e tre che, stante l’esito del precursore droga, sono state acquisite dagli operatori in via cautelare, in attesa degli accertamenti del laboratorio capitolino che se avrà esito positivo determinerà l’emissione di egual provvedimento della Prefettura.