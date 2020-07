Lecco: controlli della Polizia nel fine settimana, emesso un foglio di via obbligatorio

Nuovi controlli e provvedimenti della Polizia di Stato. Nella serata di sabato 4 luglio, facendo seguito al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Lecco, in relazione alle direttive emanate dal Signor Prefetto di Lecco finalizzate a prevenire il diffondersi del contagio da covid-19 e a contrastare ogni forma di assembramento di persone, nonché sulla base delle determinazioni assunte durante il tavolo tecnico tenutosi presso la Questura, la stessa istituzione ha coordinato, nel fine settimana, un mirato servizio che ha visto operare in stretta sinergia la Polizia di Stato di Lecco insieme agli equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Lecco. I controlli sono stati effettuati nelle principali piazze e vie cittadine, luoghi di ritrovo della movida cittadina, e sul lungolago.

Giovane colpito da un nuovo foglio di via

Nel corso dei servizi sono state identificate quarantacinque persone, molte delle quali giovani intenti a bivaccare ed a bere alcoolici, scena che sovente si ripete nel corso dei week-end. A uno dei ragazzi controllati, risultato essere gravato da precedenti di Polizia a carico, già colpito da un avviso orale e da un precedente foglio di via obbligatorio dal Comune di Olginate, è stato notificato un ulteriore provvedimento con divieto di ritorno nel Comune di Lecco per la durata di un anno.

«Analoghi servizi saranno effettuati nelle prossime settimane», spiega la Questura di Lecco.