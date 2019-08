Paura sulla Statale 36: veicolo contromano, lo ferma la Stradale

Paura, nella tarda serata di mercoledì 31 luglio, per coloro che stavano viaggiando sulla Strada Statale 36 in direzione Lecco. Diversi guidatori in transito sull'arteria, infatti, hanno segnalato la presenza di un veicolo contromano, un'Alfa Romeo forse guidata da una persona anziana: alto, chiaramente, il rischio d'incidenti, anche gravi, che sarebbero potuti scaturire dalla condotta dell'automobilista. La Polizia Stradale, contattata, ha inviato degli agenti sulla strada e ha avvisato i guidatori degli altri mezzi in transito del pericolo.

L'automobilista è stato fermato nei pressi della città capoluogo.