Escursionisti bloccati sul San Martino: li recuperano i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco, nel pomeriggio di domenica 23 dicembre, per soccorrere una coppia di escursionisti bloccati sul Sentiero dei Pizzetti sul Monte San Martino, il cosiddetto Sentiero 53.

I pompieri sono stati contattati dagli escursionisti che, persa la traccia principale e bloccati in una zona impervia, hanno preferito fermarsi e chiedere aiuto alle squadre di soccorso. Tutto questo nonostante fossero ben equipaggiati. I due, trovatisi in difficoltà, hanno preferito non rischiare.

I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono così intervenuti con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) e, raggiunti gli escursionisti sul Sentiero dei Pizzetti, li hanno riaccompagnati a valle incolumi.