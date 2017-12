Non si hanno notizie del 70enne che nella notte di Natale non ha fatto rientro a casa. L'uomo sembra si fosse spostato sul Cornizzolo, ma ha fatto perdere le sue tracce. Il soccorso alpino è al lavoro da ieri, lunedì 25 dicembre, per cercarlo.

L'allarme è scattato intorno alle 20. Il 70enne sarebbe originario di Civate.

IN AGGIORNAMENTO