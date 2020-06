Si perde sul Cornizzolo nel tardo pomeriggio: giovane recuperata dal Soccorso Alpino

E' stata ritrovata illesa la ragazza di 21 anni di Mariano Comense (Como) che si era persa venerdì, nel tardo pomeriggio, sotto il Monte Cornizzolo. La giovane era uscita per una passeggiata ma poi ha perso l’orientamento, anche perché il sentiero in questo periodo attraversa punti di vegetazione folta. Mentre scendeva per raggiungere il paese si è ritrovata in prossimità delle pareti strapiombanti di una cava e allora ha chiesto aiuto.

Sul posto il soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione. I tecnici sono partiti da Canzo e hanno raggiunto la parte alta del sentiero con un automezzo. Sono riusciti a rintracciarla, hanno sempre mantenuto il contatto telefonico. L’hanno infine recuperata e portata dove l’attendevano i suoi familiari.