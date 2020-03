Coronavirus, il punto: 89 casi nel Lecchese, in Lombardia 135 decessi più di lunedì

Aumentano i casi di positività da Covid-19 in provincia di Lecco. Il numero di contagiati positivi al tampone è salito dai 53 di ieri agli 89 di oggi, martedì, segnando un +25 che è in controtendenza rispetto agli ultimi giorni in cui invece il conteggio dei nuovi infetti era sceso. Sono comunque numeri che, come ha ricordato l'assessore regionale Giulio Gallera, vanno interpretati sul lungo periodo e non giorno per giorno.

Oggi si sono verificati anche due decessi riconducibili al Covid-19: un anziano ospite della casa di riposo a Calolzio, e un uomo residente a Galbiate che si trovava già in ospedale. In Lombardia abbiamo 5.791 positivi, con 3.319 ricoverati, 466 in terapia intensiva, 896 dimessi e 468 decessi (incremento di 135 da ieri).

I numeri in Lombardia

Provincia Casi positivi Bergamo 1.472 Lodi 963 Cremona 957 In fase di verifica e aggiornamento 406 Pavia 324 Brescia 790 Milano 592 Monza e Brianza 65 Mantova 119 Varese 50 Sondrio 7 Como 46 Lecco 89

Borrelli: altri 168 morti nel Paese

«Sono 168 i deceduti che, tra le varie patologie, avevano anche il coronavirus». È il dato nazionale diffuso nel tardo pomeriggio dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli. Il totale dei decessi per l'epidemia è 631.

«Abbiamo 280 dimessi e guariti in più», spiega. «Tengo a precisare che i decessi non sono "da coronavirus". Tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus. In Lombardia abbiamo 135 decessi, 15 in Emilia Romagna, 6 in Veneto, 4 in Piemonte, 3 nelle Marche, 2 in Friuli, 1 in Abruzzo, Lazio e Liguria», dice Borrelli. «Il 2% dei deceduti nella fascia 50-59 anni, l'8% nella fascia 60-69, il 32% nella fascia 70-79, il 45% nella fascia 80-89%, il 14% nella fascia superiore ai 90 anni», dice, evidenziando che "i positivi oggi sono 529 ma l'aggiornamento della Lombardia non è completo. Il totale è 8.514, di cui 5.038 ricoverati con sintomi mentre 2.599 sono isolamento domiciliare. In terapia intensiva, 877 persone, pari al 10% dei positivi».

Vertice tra Comune, Provincia e Ats. E i commercianti chiudono

Claudio Usuelli, sindaco di Nibionno e presidente della Provincia di Lecco, Virginio Brivio, sindaco di Lecco, e Flavio Polano, sindaco di Malgrate e presidente della Conferenza dei Sindaci Ats Brianza, nel pomeriggio di martedì hanno rivolto un altro appello alla cittadinanza lecchese, che dal recente fine settimana è diventata "zona protetta". Un invito a non uscire di casa se non strettamente necessario, e a rispettare le norme imposte dal Decreto governativo.

Nel frattempo molti esercizi commerciali, in attesa di una disposizione ufficiale che ancora manca ma che è stata chiesta anche dal presidente della Regione Attilio Fontana, hanno deciso di abbassare la serranda di propria spontanea volontà almeno fino al 3 aprile.

Raccolta fondi della Regione

«È attivo il conto corrente "Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus" (numero Iban IT76P0306909790100000300089) per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i nostri medici, infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19». Lo ha comunicato nelle ore scorse il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. A Lecco nel frattempo prosegue la raccolta fondi di alcune associazioni e privati.