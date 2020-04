Coronavirus, il punto. Nel Lecchese 30 nuovi positivi accertati. A Pasqua in giro "solo" il 25% dei lombardi

«Il dato è stabile, ma non scende con quella determinazione con cui dovrebbe soprattutto a Milano città. Bisogna essere ancora più incisivi anche per rispetto di chi la quarantena la rispetta». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull'emergenza Coronavirus.

A Lecco i nuovi casi di contagio accertati, in base ai tamponi effettuati, sono 30, che portano a 1.911 il totale dall'inizio dell'epidemia (ricordiamo che sono i casi di tamponi risultati positivi e non il totale reale dei contagiati, che comprende anche chi, nelle proprie abitazioni, non ha ricevuto tamponi e gli asintomatici).

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.391 (+82)

ieri: 10.309 (+51)

l'altro ieri: 10.258 (+107)

e nei giorni precedenti: 10.151 (+108), 10.043 (+112), 9.931 (+63), 9.868 (+53), 9.815 (+103), 9.712 (+124), 9.315 (+144), 9.171 (+132), 9.039 (+236), 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416,2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

Brescia: 10.968 (+100)

ieri: 10.868 (+269)

l'altro ieri: 10.599 (+230)

e nei giorni precedenti: 10.369 (+247), 10.122 (+213), 9.909 (+315), 9.594 (+117), 9.477 (+137), 9.340 (+160), 9.180 (+166), 9.014 (+257), 8.757 (+159), 8.598 (+231), 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334),

6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413,182, 155

Como: 2.015 (+91)

ieri: 1.924 (+99)

l'altro ieri: 1.825 (+139)

e nei giorni precedenti: 1.686 (+81), 1.605 (+63), 1.542 (+17), 1.525 (+52), 1.384 (+65), 1.319 (+63), 1.256 (+51), 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452

(+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

Cremona: 4.945 (+224)

ieri: 4.721 (+63)

l'altro ieri: 4.658 (+96)

e nei giorni precedenti: 4.562 (+73), 4.489 (+67), 4.422 (+49), 4.323 (+63), 4.260 (+27), 4.233 (+79), 4.154 (+57), 4.097 (+123), 3.974 (+33), 3.941 (+72), 3.869 (+81), 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

Lecco: 1.911 (+30)

ieri: 1.881 (+21)

l'altro ieri: 1.860 (+22)

e nei giorni precedenti: 1.838 (+33), 1.805 (+50), 1.755 (+24), 1.731 (+19), 1.712 (+34), 1.678 (+50), 1.628 (+34), 1.594 (+42),

1.552 (+36), 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64),466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

Lodi: 2.559 (+16)

ieri: 2.543 (+71)

l'altro ieri: 2.472 (+53)

e nei giorni precedenti: 2.419 (+43), 2.376 (29), 2.347 (+26), 2.321 (+43), 2.278 (+23), 2.255 (+17), 2.238 (+24), 2.214 (+25), 2.189 (+32), 2.157 (+41), 2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69),1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

Monza: 3.720 (+81)

ieri: 3.639 (+64)

l'altro ieri: 3.575 (+151)

e nei giorni precedenti: 3.424 (+69), 3.355 (+91), 3.264 (+58), 3.206 (+49), 3.157 (+111), 3.046 (+111), 2.935 (+161), 2774 (+141), 2.633 (+90), 2.543 (+81), 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

Milano: 14.161 (+481)di cui Milano città 5.857 (+296)

ieri: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano città (+193)

l'altro ieri: 13.268 (+520) di cui 5.368 a Milano città (+262)

e nei giorni precedenti: 12.748 (+269) di cui 5.106 a Milano città (+127), 12.479 (+440) di cui 4.979 a Milano città (+155) 12.039 (+252) di cui 4.824 a Milano città (+80), 11.787 (+249) di cui 4.744 a Milano città (+99), 11.538 (+308) di cui 4.645 a Milano città (+112), 11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano città (+171), 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano città (+178), 10.391 (+387) di cui 4.184 a Milano città (+166), 10.004 (+482) di cui 4.018 a Milano città (+203), 9522 (+611) di cui 3815 a Milano città (+159), 8.911 (+235) di cui 3.656 a Milano città (+96), 8.676 (+347) di cui 3.560 a Milano città (+154), 8.329 (+546) di cui 3.406 a Milano città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261), 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

Mantova: 2.571 (+85)

ieri: 2.486 (+75)

l'altro ieri: 2.411 (+56)

e nei giorni precedenti: 2.355 (+78), 2.277 (61), 2.216 (+74), 2.142 (+58), 2.084 (+40), 2.044 (+63), 1.981 (+97), 1.884 (+102), 1.782 (+46), 1.736 (+48), 1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514,465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

Pavia: 3.193 (+60)

ieri: 3.133 (+84)

l'altro ieri: 3.049 (+86)

e nei giorni precedenti: 2.963 (+74), 2.889 (+66), 2.823 (+88), 2.735 (+35), 2.619 (+120), 2.700 (+81), 2.499 (+168), 2.331 (+46), 2.285 (+105), 2.180 (+47), 2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105 (+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296,243, 221, 180, 151

Sondrio: 796 (+76)

ieri: 720 (+36)

l'altro ieri: 684 (+23)

e nei giorni precedenti: 661 (+7), 654 (+18), 636 (+16), 620 (+6), 614 (+23), 591 (+28), 563 (+26), 537 (+20), 517 (+33), 484 (+14), 70 (+24), 446 (+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

Varese: 1.711 (+48)

ieri: 1.663 (+30)

l'altro ieri: 1.633 (+44)

e nei giorni precedenti: 1.589 (+98), 1.491 (+143), 1.348 (+22), 1.326 (+33), 1.293 (+102), 1.191 (43), 1.148 (+63), 1.085 (+83), 1.002 (+65), 937 (+44), 893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 +209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27,23, 17

e 1.283 in corso di verifica.

I dati dei contagi odierni in Lombardia e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 60.314 (+1.262)

ieri: 59.052 (+1.460)

l'altro ieri: 57.592 (+1.544)

e nei giorni precedenti: 56.048 (+1.246), 54.802 (+1.388), 53.414 (+1089), 52.325 (+791), 51.534 (+1.079), 50.455 (+1.337), 49.118 (+1.598), 7.520 (+1.455), 46.065 (+1.292), 44.773, 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761

(+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

- i decessi: 10.901 (+280)

ieri: 10.621 (+110)

l'altro ieri: 10.511 (+273)

e nei giorni precedenti: 10.238 (+216), 10.022 (+300), 9.722 (+238), 9.484 (+282), 9.202 (+297), 8.905 (+249), 8.656 (+345), 8.311 (+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095(+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154

- in terapia intensiva: 1.243 (-33)

ieri: 1.176 (+2)

l'altro ieri: 1.174 (-28)

e nei giorni precedenti: 1.202 (-34), 1.236 (-21), 1.257 (-48), 1.305 (-38), 1.343 (+26), 1.317 (-9), 1.326 (-55), 1.381 (+30), 1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6), 1.330 (+2),1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924,879, 823, 767, 732,

650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.028 (+59)

ieri: 11.969 (-57)

l'altro ieri: 12.026 (+149)

e nei giorni precedenti: 11.877 (+81), 11.796 (+77), 11.719 (-114), 11.833 (-81), 11.914 (-95), 12.009 (+7), 12.002 (+200), 11.802 (+40), 11.762 (-165), 11.927 (+44), 11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523), 7.735 (+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

- i tamponi effettuati: 211.092 (+5.260)

ieri: 205.832 (+9.530)

l'altro ieri: 196.302 (+9.977)

e nei giorni precedenti: 186.325 (+9.372), 176.953 (+9.396), 167.557, 159.331, (+4.342), 154.989 (+5.005), 149.984 (+8.107), 141.877 (+6.826), 135.051 (+6.765), 128.286, 121.449, 114.640, 111.057, 107.398, 102.503, 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

Pasqua, calano i movimenti

Si pensava a un aumento dei movimenti dei lombardi per le festività, ma i dati smentiscono le previsioni. «A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo - ha spiegato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - È andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%" .

Gli spostamenti dei cittadini sono rilevati dal monitoraggio dei cambi di celle telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone delle persone in movimento. I dati sono forniti, in forma anonima, dalle compagnie che gestiscono i servizi di telefonia mobile. «A Pasqua sono stati intensificati i controlli e la maggior parte dei cittadini si è comportata in maniera responsabile restando in casa, invertendo il trend di crescita dei giorni scorsi» ha proseguito Sala. Nel frattempo sono arrivati a 1.200.000 i questionari compilati da chi sta partecipando al progetto "CercaCovid" al quale si può accedere dall'app "AllertaLOM" scaricata da 724.000 cittadini.

Cassa integrazione, 100mila lavoratori garantiti da Regione

Nel frattempo 20mila aziende lombarde, per un totale di 57mila lavoratori, hanno fatto richiesta per la Cassa Integrazione in deroga. Questi i numeri registrati prima di Pasqua da Regione Lombardia, e attualmente sono in lavorazione le domande di almeno altri 50mila dipendenti. Lo si apprende da una Nota della Regione Lombardia. «Tutti - si legge - potranno beneficiare dell'anticipo della Cassa Integrazione garantito da Regione Lombardia: i fondi saranno erogati nei prossimi giorni, su richiesta degli interessati alla propria banca».