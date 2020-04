Coronavirus, il punto. Il Lecchese supera quota duemila casi positivi, trend in costante rallentamento

Diciannove casi nella provincia di Lecco. E' il dato che emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in merito alla pandemia di Coronavirus. Il totale dei casi riscontrati nel Lecchese, quindi, sale a quota 2.005: numeri in linea con il trend regionale, dove, purtroppo, si sono registrati altri 243 decessi a causa del Covid-19. Diminuisce drasticamente il numero dei ricoverati, sia in terapia intensiva che non.

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.590 (+72)

ieri: 10.518 (+46)

l'altro ieri: 10.472 (+46)



Brescia: 11.567 (+212)

ieri: 11.355 (+168)

l'altro ieri: 11.187 (+94)



Como: 2.285 (+52)

ieri: 2.233 (+79)

l'altro ieri: 2.154 (+48)



Cremona: 5.313 (+40)

ieri: 5.273 (+71)

l'altro ieri: 5.202 (+30)



Lecco: 2.005 (+19)

ieri: 1.986 (+4)

l'altro ieri: 1.982 (+12)



Lodi: 2.678 (+52)

ieri: 2.626 (+39)

l'altro ieri: 2.587 (+18)



Monza e Brianza: 3.975 (+43)

ieri: 3.932 (+54)

l'altro ieri: 3.878 (+57)



Milano: 15.277 (+325) di cui Milano città 6.326 (+166)

ieri: 14.952 (+277) di cui Milano città 6.160 (+102)

l'altro ieri: 14.675 (+325) di cui Milano città 6.058 (+144)



Mantova: 2.748 (+57)

ieri: 2.691 (+36)

l'altro ieri: 2.655 (+24)



Pavia: 3.448 (+58)

ieri: 3.390 (+74)

l'altro ieri: 3.316 (+70)



Sondrio: 866 (+2)

ieri: 864 (+5)

l'altro ieri: 859 (+10)



Varese: 2.021 (+68)

ieri: 1.953 (+69)

l'altro ieri: 1.884 (+71)



e 1.362 in corso di verifica.

I dati dei contagi odierni in Lombardia e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 64.135 (+1.041)

ieri: 63.094 (+941)

l'altro ieri: 62.153 (+827)



- i decessi: 11.851 (+243)

ieri: 11.608 (+231)

l'altro ieri: 11.377 (+235)



- in terapia intensiva: 971 (-61)

ieri: 1.032 (-42)

l'altro ieri: 1.073 (-48)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 10.627 (-729)

ieri: 11.356 (-687)

l'altro ieri: 12.043 (-34)



- i tamponi effettuati: 243.513 (+10.839)

ieri: 232.674 (+10.706)

l'altro ieri: 221.968 (+7.098)

Avviata la filiera per la produzione dei camici

«Sono arrivate le prime forniture di camici per la sanità. Sono prodotti da aziende che hanno riconvertito parte della loro produzione per sopperire alla mancanza di dispositivi di protezione per i sanitari». Lo ha riferito l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, che è a capo della task force per la produzione di mascherine e Dpi. «La filiera lombarda di produzione di camici si è messa in moto - ha aggiunto Cattaneo - a conferma di un percorso di riconversione che riguarda un numero significativo di imprese e di ambiti produttivi».

«I camici, i kit composti da calzari e cuffie e camici sono tutti certificati con marchio Ce - ha specificato l'assessore - e Il materiale utilizzato per produrre questi dispositivi è realmente protettivo ed è stato verificato in collaborazione con il Politecnico di Milano e successivamente testato e certificato da 'Centrocot', laboratorio autorizzato a fornire la certificazione con marchio Ce».

Ad oggi sono quattro le imprese che stanno fornendo camici e kit di protezione a Regione Lombardia e sono ancora di più quelle che hanno avviato una riconversione di parte della loro produzione in dispositivi di protezione per la sanità. Sono imprese tessili ad alta specializzazione che complessivamente assicureranno una prima fornitura di 725.000 camici e 37.000 kit composti da camice, cuffia e calzari. Altre imprese hanno ottenuto la certificazione e si sono dichiarate disponibili a donare migliaia camici a Regione Lombardia.