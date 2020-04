Coronavirus, il punto. Nel Lecchese 8 tamponi positivi, cala ancora il dato delle terapie intensive

Sono otto i nuovi tamponi positivi riscontrati nella provincia di Lecco tra sabato e domenica, a seguito dei test effettuati, diminuiti in tutta la Lombardia a 6.600. Rispetto ai giorni precedenti, come domenica, si sono riscontrate meno positività al Covid-19 con meno tamponi.

Un dato, quello del nostro territorio, migliorativo rispetto a domenica, ma ormai ci si è abituati alla fase di plateau della curva dei contagi, relativamente significativa, e occorre guardare con più attenzione all'andamento dei ricoveri in terapia intensiva, che continua a calare da giorni. Il totale dei pazienti più gravi, attualmente assistiti negli ospedali è infatti sceso a 901, facendo segnare un decremento di 21 unità. Va ricordato che la "potenza di fuoco" regionale, per far fronte all'emergenza, è stata incrementata a circa 1.600 posti di terapia intensiva. Dopo la fase più critica, a fine marzo, ora gli ospedali sono notevolmente alleggeriti, anche se l'epidemia è tutt'altro che sconfitta.

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.738 (+49)

ieri: 10.689 (+60)

l'altro ieri: 10.629 (+39)



Brescia: 12.004 (+58)

ieri: 11.946 (+188)

l'altro ieri: 11.758 (+191)



Como: 2.550 (+62)

ieri: 2.488 (+49)

l'altro ieri: 2.439 (+154)



Cremona: 5.491 (+74)

ieri: 5.417 (+10)

l'altro ieri: 5.407 (+94)



Lecco: 2.080 (+8)

ieri: 2.072 (+42)

l'altro ieri: 2.030 (+25)



Lodi: 2.740 (+16)

ieri: 2.724 (+10)

l'altro ieri: 2.714 (+36)



Monza e Brianza: 4.157 (+59)

ieri: 4.098 (+56)

l'altro ieri: 4.042 (+67)



Milano: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano città

ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano città

l'altro ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano città



Mantova: 2.913 (+8)

ieri: 2.905 (+42)

l'altro ieri: 2.863 (+115)



Pavia: 3.641 (+59)

ieri: 3.582 (+46)

l'altro ieri: 3.536 (+88)



Sondrio: 960 (+4)

ieri: 956 (+19)

l'altro ieri: 937 (+71)



Varese: 2.196 (+38)

ieri: 2.158 (+52)

l'altro ieri: 2.106 (+85)



e 1.389 in corso di verifica.

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 66.971 (+735)

ieri: 66.236 (+855)

l'altro ieri: 65.381 (+1.246)



- i decessi: 12.376 (163)

ieri: 12.213 (+163)

l'altro ieri: 12.050 (+199)



- in terapia intensiva: 901 (-21)

ieri: 922 (-25)

l'altro ieri: 947 (-24)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 10.138 (-204)

ieri: 10.342 (+300)

l'altro ieri: 10.042 (-585)



- i tamponi effettuati: 270.486 (+6.631)

ieri: 264.155 (+8.824)

l'altro ieri: 255.331 (+11.818)