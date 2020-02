Coronavirus: sedici casi in Lombardia, una morte sospetta. Medico lecchese non tra i contagiati. Ferma la pallavolo

Coronavirus in Lombardia, giorno due. Sin qui il Lecchese è stato solo sfiorato dalla cronaca e la notizia migliore, come confermato dall'Asst di Lecco, è che «il Dottor Paolo Bonfanti, Direttore dell'Unità di Infettologia dell'Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, è unicamente il responsabile del suddetto centro ospedaliero che è stato individuato con altri centri dalla Regione Lombardia per il trattamento di casi di Coronavirus. Si precisa che il Dottor Paolo Bonfanti non ha avuto nè ha necessità di sottoporsi ad alcun test per il Coronavirus».

Un altro caso di morte che potrebbe essere legato al Coronavirus si è verificato in Lombardia nella mattinata di sabato. Stando a quanto appreso e riferito dall'Adnkronos «da fonti qualificate» la donna era stata ricoverata ed era in attesa del risultato del tampone che sarebbe arrivato dopo il suo decesso.

"Stop" ad alcune linee Trenord

Su disposizione delle Autorità Sanitarie e dando seguito all'ordinanza emessa da Regione Lombardia il 21 febbraio 2020, che al punto 8 indica l'"interdizione dei mezzi pubblici", dalla giornata di sabato 22 febbraio i treni non effettueranno fermata nelle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo.

In particolare: i treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo; i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermeranno a Codogno. Il servizio è sospeso totalmente sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno. A seguito dell'ordinanza inoltre sarà sospesa l'attività di biglietteria presso le stazioni di Codogno e Casalpusterlengo. Il provvedimento sarà in vigore fino a nuova comunicazione da parte dell'autorità.

Alle 12.30 nuovo aggiornamento: sedici casi in regione

Alle 12.30 di sabato 22 febbraio, oggi, in Regione Lombardia si terrà un'altra conferenza stampa di aggiornamento. Salgono, intanto, a 16 le persone contagiate da Coronavirus in Lombardia. Il nuovo caso, dopo i 15 accertati nella giornata di venerdì 21 febbraio, è stato registrato a Sesto Cremonese dove un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona è risultato positivo ai test. Il fatto è stato comunicato su Facebook dal sindaco. Attraverso la nota il primo cittadino ha spiegato di aver ricevuto la notte scorsa "notizia telefonica al direttore generale dell'Ats Valpadana di Cremona che è stato rilevato un caso di Coronavirus sul territorio del comune di Sesto ed Uniti. In attesa di ulteriori provvedimenti che saranno presi da Regione Lombardia - Assessore alla sanità ed in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi,...). Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori non si rechi assolutamente al Pronto Soccorso, ma si rivolga al 112". Alla luce del nuovo allarme le scuole di Cremona resteranno chiuse nella giornata di sabato 22 febbraio.

Pallavolo nazionale: sospese Serie B1 e B2 femminile. Calcio Lecco: si gioca

Quel che è certo è che non scenderanno in campo Pallavolo Picco Lecco (Serie B1), Polisportiva Mandello del Lario e Volley Team Brianza (Serie B2): a deciderlo è stata la Fipav, che ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale:

“La Federazione Italiana Pallavolo, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone italiane, in prima analisi a scopo precauzionale e poi con l’obiettivo di salvaguardare comunque il regolare svolgimento dei Campionati, determina la sospensione dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile – gironi A, B, Serie B1 Femminile – gironi A e B, Serie B2 Femminile – gironi B, C, della giornata in programma nei giorni 22 e 23 febbraio 2020, che sarà recuperata a data da destinarsi.

La FIPAV invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune.

La Federazione, rimanendo in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative, si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore.”

Si giocheranno, invece, i campionati regionali organizzati dal Comitato Fipav Milano-Monza-Lecco.

Per quanto riguarda la Calcio Lecco 1912, impegnata domenica pomeriggio (17.30) al "Rigamonti-Ceppi" con la Pro Patria, dalla Lega Professionisti non è arrivato nessun tipo di blocco: l'unica gara che non si terrà sarà quella tra il Piacenza e la Sambenedettese, anche se l'unico caso sospetto è risultato essere negativo dopo gli approfondimenti.

Coronavirus: il decalogo del Ministero

Il Ministero della Salute ha approvato un decalogo di comportamenti da seguire per prevenire il Coronavirus:

Lavati spesso le mani Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi Gli animali da compagnia non diffondono il Nuovo coronavirus

Per maggiori informazioni Il Ministero della Salute ha realizzato una pagina contenente domande e risposte riguardanti il Coronavirus consultabile al seguente link: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Numero di pubblica utilità: 1500