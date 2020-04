Coronavirus, il punto. I nuovi contagi a Lecco sono 17. Calano tutti gli indicatori

Sono in linea con i giorni passati i dati odierni forniti da Regione Lombardia in relazione al contagio da virus Covid-19. A Lecco si sono riscontrate, dai tamponi effettuati, 17 infezioni, un numero assimilabile a quelli dell'ultima settimana.

Calano, a livello regionale, tutti gli indicatori presi in esame, i decessi (166), i casi positivi (poco più di un migliaio) e continuano a svuotarsi gli ospedali. Quest'ultimo dato è molto incoraggiante, perché costante nel tempo: da ieri a oggi si sono liberati oltre 400 posti e 34 nelle terapie intensive.

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 70.256 (+1.091)

ieri: 70.165 (+1.073)

l'altro ieri: 69.092 (1.161)

- i decessi: 13.106 (+166)

ieri: 12.940 (+200)

l'altro ieri: 12.740 (+161)

- in terapia intensiva: 756 (-34)

ieri: 790 (-27)

l'altro ieri: 817 (-34)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.791 (-401)

ieri: 9.192 (-500)

l'altro ieri: 9.692 (-113)

- i tamponi effettuati: 314.298 (+11.583)

ieri: 302.715 (+12.016)

l'altro ieri: 290.699 (+13.502)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 11.002 (+56)

ieri: 10.946 (+98)

l'altro ieri: 10.848 (+60)

Brescia: 12.475 (+167)

ieri: 12.308 (+130)

l'altro ieri: 12.178 (+100)

Como: 2.871 (+107)

ieri: 2.764 (+83)

l'altro ieri: 2.681 (+89)

Cremona: 5.867 (+60)

ieri: 5.807 (+101)

l'altro ieri: 5.706 (+65)

Lecco: 2.149 (+17)

ieri: 2.132 (+23)

l'altro ieri: 2.109 (+16)

Lodi: 2.836 (+3)

ieri: 2.833 (+46)

l'altro ieri: 2.787 (+36)

Monza Brianza: 4.372 (+55)

ieri: 4.317 (+64)

l'altro ieri: 4.253 (+42)

Milano: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano città

ieri: 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano città

l'altro ieri: 17.000 (+480)

Mantova: 3.057 (+35)

ieri: 3.022 (+45)

l'altro ieri: 2.977 (+44)

Pavia: 3.991 (+117)

ieri: 3.874 (+76)

l'altro ieri: 3.798 (+93)

Sondrio: 1.088 (+32)

ieri: 1.056 (+44)

l'altro ieri: 1.012 (+46)

Varese: 2.376 (+36)

ieri: 2.340 (+38)

l'altro ieri: 2.302 (+51)

e 1483 in corso di verifica.

Fontana: «Aprire al gioco d'azzardo? Pericoloso»

«Aprire al gioco d'azzardo? Pericoloso e sbagliato! Vogliamo riaprire le attività, ma con buonsenso e sicurezza. La Lombardia ha fatto alcune proposte, ma al momento da Roma hanno ben chiare solo le aperture sull'azzardo: "10&Lotto", "Millionday", "Winforlife" e "Winforlife Vincicasa", dal 27 aprile e poi via via tutto il resto fino alle scommesse e alle slot machine l'11 maggio». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Noi non siamo d'accordo. È un segnale sbagliato per la lotta alla ludopatia e - conclude Fontana - pericoloso per gli assembramenti».