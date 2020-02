Coronavirus, la Regione: «Prolungare le restrizioni per una settimana». Asst: «Nessun caso a Malgrate»

Regione Lombardia propone di «mantenere per un'altra settimana la sostanza delle misure di contenimento già attuate, sia quella dei Comuni della zona rossa che quella prevista in tutta la Regione». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Milano. «Perché è solo con 14 giorni, che corrispondono al periodo di incubazione, per capire se le misure permettono di passare da una diffusione uno a due a una diffusione uno a uno», ha spiegato.

«Abbiamo sottoposto ai nostri esperti una proposta, perché vogliamo sottoporre al al governo delle misure che non siano solo figlie delle riflessioni di Regione Lombardia ma del pensiero scientifico», ha continuato Gallera. Regione Lombardia «si muove sulla base di dati scientifici e di valutazioni di esperti. Chiediamo ai lombardi di fare ancora un sacrificio per qualche giorno, lo chiediamo sulla base della valutazione dei maggiori esperti, perché il sacrificio di oggi possa servire a voltare pagina al più presto», ha concluso.

Coronavirus: 531 casi in Lombardia

«Abbiamo chiesto di protrarre l'ordinanza per un'altra settimana con la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado. Ovviamente è una proposta che deve essere accolta nel Dcpm, ma dalle interlocuzioni non ci è stato dato ancora nulla di certo». Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, in conferenza stampa a Milano. Il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, ha spiegato che «abbiamo chiesto la sospensione delle lezioni, cioè gli istituti dotati di smart learning possono attivare questo tipo di pratica. Solo i docenti si recano a scuola e si può continuare in forma molto ridotta l'insegnamento senza bloccare l'attività».

Il numero dei contagiati, stando ai dati diffusi è salito a quota 531 in Lombardia: «Abbiamo fatto ad oggi 4.835 tamponi - ha spiegato infine Giulio Gallera -. Di questi il 75% è risultato negativo, l'11% è positivo e il 14% si sta processando»; 17 sono i morti, 235 le persone ricoverate e 85 in terapia intensiva, dalle 57 che erano all'ultimo aggiornamento.

Sport: «Proporremo al Governo delle misure specifiche»

Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, proporrà al governo misure specifiche dedicate al mondo dello sport dopo gli incontri avuti nel corso del pomeriggio con il presidente del Coni e con i rappresentanti di Figc, Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti, associazione calciatori e associazione arbitri. «Nel corso delle riunioni - sottolinea il Ministero in una nota - durante le quali tutti gli interlocutori hanno dimostrato grande responsabilità, consapevolezza e volontà di collaborazione, sono stati condivisi e approfonditi importanti elementi di valutazione, sulla base dei quali il ministro proporrà al governo misure specifiche dedicate al mondo sportivo».

Asst Lecco: «Nessun caso a Malgrate»

Nel frattempo l'Asst Lecco ha diffuso una breve nota stampa, smentendo le indiscrezioni su un possibile contagio a Malgrate, al confine, quindi, con la città capoluogo: