Coronavirus, il punto: 66 casi nel Lecchese, la Regione apre la raccolta fondi

Sono 5.469 i contagiati in Lombardia e Bergamo supera le quattro cifre con 1.245 tamponi positivi contro i 997 registrati solo un giorno fa. E quanto emerge dai dati della Protezione civile. Segue Lodi 928 casi (853 il raffronto con domenica 8 marzo), poi Cremona 916 certi (665) in fase di verifica e aggiornamento 516 (291), Brescia tocca i 739 casi (501), seguita da Milano 506 (406), di cui circa 200 in città. Numeri più contenuti per Pavia 296 (243), Mantova 102 (56), Lecco 66 (53), Monza Brianza 64 (59), Varese 44 (32 i casi solo ieri), Como 40 (27) e Sondrio 7 (6).

Provincia Casi positivi Bergamo 1.245 Lodi 928 Cremona 916 In fase di verifica e aggiornamento 516 Pavia 296 Brescia 739 Milano 506 Monza e Brianza 64 Mantova 102 Varese 44 Sondrio 7 Como 40 Lecco 66

Tabella - Dati forniti dalla Protezione Civile con una nota alle 18 di lunedì 9 marzo

La Regione apre la raccolta fondi

«E’ attivo da oggi il conto corrente ‘Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus’ (numero iban IT76P0306909790100000300089) per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i nostri medici, infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19». Lo ha comunicato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

«Anche in questa occasione – sottolinea il presidente - i lombardi hanno dimostrato il loro grande ‘coeur’. Al mio ufficio sono pervenute in questi giorni, infatti, migliaia di telefonate e mail da parte di cittadini e imprenditori desiderosi di offrire il proprio contributo. Per ciò ho ritenuto utile chiedere a Bankitalia, che ringrazio per la celerità della risposta, l’apertura di un conto corrente dedicato».

«Ringraziando ancora tutti per la generosità che vorranno dimostrare – conclude Fontana – assicuro che tutte le donazioni saranno rendicontate fino al singolo centesimo».