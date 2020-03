Coronavirus: 1.254 contagiati in Lombardia, stanziati 50 milioni di euro

Coronavirus, sono 1.254 i contagiati in Lombardia. L'ultimo dato disponibile è stato fornito lunedì sera dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. A Lecco i casi di ricovero restano tre, con il 17enne della Val Di Dentro al Manzoni dallo scorso 23 febbraio in via di guarigione. Le positività accertate riguardano il 30enne di Cassago Brianza dipendente della Snam e l'impiegato delle Poste di Viale Dante a Lecco.

«Oggi (lunedì, ndr) per affrontare in modo concreto l'emergenza Coronavirus - ha proseguito il presidente - nella seduta di Giunta abbiamo stanziato 40 milioni di euro per acquistare macchinari e migliorare i nostri reparti di rianimazione e 10 milioni per l'assunzione di nuovi medici e nuovi infermieri».

Fontana ha poi rimarcato «gli apprezzamenti espressi dal segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo per la trasparenza con cui si sta trattando la vicenda e dall'Oms per quanto fatto dalla Lombardia per affrontare l'emergenza». Infine, ancora una volta il governatore ha rivolto un «sentito ringraziamento a medici, infermieri e personale della tecnico della Regione che stanno facendo miracoli, impegnandosi oltre ogni umana immaginazione».

I numeri in Lombardia

I contagiati sono 1254, così suddivisi per provincia:

Bergamo 243

Brescia 60

Como 2

Cremona 223

Lecco 3

Lodi 384

Monza Brianza 8

Milano 58 di cui 28 a Milano città

Mantova 5

Pavia 83

Sondrio 3

Varese 4

In verifica 178

- le persone ricoverate sono 478

- quelle ricoverate in terapia intensiva 127

- 139 le persone dimesse

- 38 i deceduti

- 472 i positivi asintomatici