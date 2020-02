Coronavirus, oltre 400 positive in Lombardia. Fontana: «Già guarite 37 persone»

Buone notizie sul fronte emergenza Coronavirus arrivano direttamente dalla Regione Lombardia, mentre restano tre i pazienti attualmente ricoverati all'ospedale Manzoni di Lecco con una diagnosi certa da Covid-19: il 17enne di Chiavenna studente a Codogno, il 30enne di Cassago Brianza dipendente della Snam e un 84enne di Lipomo trasferito giovedì. Da lunedì, intanto, riprenderanno le lezioni del Politecnico di Lecco.

«La giornata di oggi (giovedì, ndr) è finalmente caratterizzata da una serie di buone notizie: anzitutto 37 persone sono guarite dal Coronavirus e il loro tampone è ora negativo, dall'Ospedale Sacco è arrivata l'importante notizia dell'isolamento del ceppo italiano del virus e iniziano a diminuire i ricoveri nelle strutture lombarde».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che è intervenuto in video nella conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla situazione del Coronavirus annunciando anche che la Lombardia «senza nessun aiuto del Governo è riuscita a recuperare 4 milioni di mascherine e presidi sanitari che saranno distribuite da domani ai medici e al personale a seconda delle priorità».

Meno tamponi, drastico calo dei ricoveri

«La situazione - ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera fornendo i dati della giornata - inizia a strutturarsi anche nei presidi sanitari e stiamo riuscendo ad avere un profilo più preciso di come si stia sviluppando il virus stesso. Inoltre, confermiamo che i tamponi verranno effettuati solo sui pazienti che presentano sintomi riferibili al Coronavirus come febbre e difficoltà respiratorie. Secondo questa interpretazione dunque non verranno più "tamponati" gli asintomatici». L'assessore ha anche evidenziato come dai 126 ricoverati nella sola giornata del 24 febbraio, si sia passati ai 44 del 25 e ai 39 di ieri.

«Oggi - ha aggiunto - abbiamo 216 persone ricoverate sulle 403 risultate positive (72 in provincia di Bergamo, 10 Brescia, 91 Cremona, 159 Lodi, 5 Monza e Brianza, 15 Milano, 36 Pavia, 3 Sondrio e 12 in corso di verifica)». Complessivamente i decessi in Lombardia, relativi a pazienti in stato di salute già molto compromesso, è di 14 persone, la stragrande maggioranza delle quali è ultraottantenne».

La Lombardia ha 900 posti di terapia intensiva e circa 100 sono tuttora liberi, ad oggi le persone ricoverate in questi reparti sono 28.