Coronavirus, il punto: nel Lecchese dodici tamponi positivi, altri mille guariti in Lombardia

Salgono i tamponi positivi nella provincia di Lecco. Da sabato a domenica si sono riscontrate 12 positività, anche se, come analizza l'assessore regionale Gallera, in gran parte sono deboli positività al Covid-19. L'andamento dell'epidemia. Da inizio epidemia il totale dei malati nel Lecchese sale a quota 2.795.

In Lombardia i nuovi casi di positività oggi sono 244, gli attualmente positivi al Covid-19 quasi 16mila, di cui 94 in terapia intensiva e 2.116 ricoverati con sintomi. Continuano ad aumentare i guariti. In base al numero di tamponi effettuati oggi, quasi diecimila, il rapporto dei positivi risale al 2,6%.

I dati di oggi, domenica 14 giugno

i tamponi effettuati: 9.336

totale complessivo: 892.641

totale complessivo: 892.641 attualmente positivi: 15.989 (-796)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 91.658

dall’inizio della pandemia a oggi: 91.658 i nuovi casi positivi: 244 (2,6 % rapporto con i tamponi giornalieri)

i guariti/dimessi:

totale complessivo: 59.220 (+1.019)

totale complessivo: 59.220 (+1.019) in terapia intensiva: 94 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.116(-136)

i decessi: 21

totale complessivo: 16.449

I casi per provincia

Milano 23.811 (+ 45) di cui 10.133 (+ 21) a Milano città

Bergamo 13.828 (+ 62)

Brescia 15.270 (+32)

Como 3.989 (+ 13)

Cremona 6.554 (+8)

Lecco 2.794 (+ 12)

Lodi 3.539 (+ 5)

Mantova 3.406 (+ 4)

Monza e Brianza 5.650(+ 10)

Pavia 5.485 (+ 13)

Sondrio 1.523 (+ 6)

Varese 3.782 (+ 27)

e 2.027 in fase di verifica. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallera analizza i dati

Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi, domenica 14 giugno. «Dei 244 casi positivi rilevati oggi, è importante evidenziare che 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle Rsa e 8 ad operatori sanitari - spiega - Degli altri 147 casi positivi correlati a tamponi eseguiti su segnalazione delle Ats e dei medici di base, la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo. Una situazione che secondo gli esperti, in base a quanto riferito dalle strutture delle Ats e dell'unità di prevenzione di Regione Lombardia, può essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell'organismo e non a nuove insorgenze. Il coordinamento della rete ospedaliera evidenza un aumento del numero dei guariti e dei dimessi dagli ospedali».

Gallery