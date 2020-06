Coronavirus, il punto: tre tamponi positivi nel Lecchese, in calo i ricoverati

Tre tamponi positivi nella provincia di Lecco. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro territorio segue il trend sempre più consolidato, nel segno ormai di una fase conclusiva dell'emergenza. Da inizio epidemia il totale dei malati nel Lecchese è a quota 2.811.

Complessivamente oggi in Lombardia si sono riscontrati 157 nuovi casi e 18 decessi. In realtà, ben 94 casi fanno riferimento a persone che avevano effettuato in precedenza lo screening sierologico e dunque non possono essere considerati "nuovi" contagi a tutti gli effetti. Stabili le terapie intensive, 60, scende in maniera sostenuta il numero dei ricoverati negli altri reparti.

«Dei 157 casi positivi riscontrati oggi, 94 sono determinati da tamponi eseguiti a seguito della positività allo screening sierologico - spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera - Si tratta quindi di persone con sintomatologia pregressa, il cui esito del tampone è risultato "debolmente positivo"; 8 casi invece sono riferiti a ospiti delle Rsa e 4 a operatori sociosanitari. Stabili le presenze nei reparti di terapia intensiva (60 pazienti), mentre continua a calare il numero dei ricoveri».

I dati di oggi, venerdì 19 giugno

i tamponi effettuati: 10.464, totale complessivo: 939.820

attualmente positivi: 14.045 (-602)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi: 92.675

i nuovi casi positivi: 157 di cui 94 a seguito di test sierologici. La percentuale tra tamponi effettuati e nuovi casi positivi è dell'1,5%.

i guariti/dimessi: 62.096 (+741)

in terapia intensiva: 60 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.537 (-136)

i decessi: 18, totale complessivo: 16.534

I casi per provincia