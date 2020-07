Coronavirus, il punto: domenica nessun tampone positivo nel Lecchese

Nessun caso di positività al Covid-19 nella giornata di domenica nel territorio lecchese. Prosegue, dunque, il periodo di progressiva uscita dall'epidemia. Il totale rimane fermo a 2.867 casi in provincia di Lecco da marzo a oggi.

A livello lombardo, oggi non si registra alcun decesso correlato al covid. Effettuati pochi tamponi, poco più di settemila, 33 nuovi casi (ma ormai quasi tutti a seguito di test sierologici o debolmente positivi), stabili gli indicatori ospedalieri. Oggi zero contagi in ben quattro province.

I dati di domenica 19 luglio 2020

i tamponi effettuati: 7.039, totale complessivo: 1.202.207

i nuovi casi positivi: 33 (di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 "debolmente positivi");

i guariti/dimessi: 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi)

in terapia intensiva: 22 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (-1)

i decessi: 0 totale complessivo: 16.788

I nuovi casi per provincia