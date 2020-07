Coronavirus, il punto: corsa dei contagi ancora al rilento, un solo positivo nel Lecchese

Un solo test postivo nel Lecchese. L'andamento dell'epidemia da covid-19 nel nostro territorio segue ancora il trend incoraggiante delle scorse settimane facendo registrare nuovi anche nella giornata di mercoledì 22 luglio. Da inizio epidemia il totale dei positivi nel Lecchese sale così a quota 2.869.

Basso il numero di tamponi giornaliero effettuato (circa cinquemila e trecento), con un rapporto delle positività riscontrate non più comunicato ormai da settimane. Stabili, a livello lombardo, tutti gli indicatori ospedalieri, uno il decesso, in linea rispetto ai giorni precedenti.

I dati di oggi, mercoledì 22 luglio

i tamponi effettuati: 5.361, totale complessivo: 1.217.829

i nuovi casi positivi: 51 (di cui 16 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: totale complessivo: 71.860 (+85) (69.888 guariti e 1.972 dimessi)

in terapia intensiva: 17 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 149 (-2)

i decessi: 1, totale complessivo: 16.798

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano: 17 di cui 10 a Milano città

Bergamo: 7

Brescia: 9

Como: 1

Cremona: 0

Lecco: 1

Lodi: 4

Mantova: 0

Monza e Brianza: 5

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 6

L'analisi dei dati

«I dati di oggi sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività. Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17 in totale) con un calo di 4 unità rispetto a ieri. Diminuiscono, seppur lievemente, anche i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149 (2 meno di ieri). Dei 51 casi riscontrati oggi, 22 sono debolmente positivi e 16 invece sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito della positività al test sierologico. Anche oggi si registra 1 solo decesso. Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle ATS per ‘stanare’ anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere». Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha commentato i dati di mercoledì 22 luglio.