Coronavirus, il punto: pochi casi sul territorio regionale, un tampone nel Lecchese

E' uno solo il tampone che ha dato esito positivo nella provincia di Lecco. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro territorio segue ancora il trend incoraggiante delle scorse settimane facendo registrare un basso numero di contagi anche nella giornata di sabato 27 giugno. Da inizio epidemia il totale dei malati nel Lecchese sale così a quota 2.825.

Medio il numero di tamponi giornaliero effettuato (circa diecimila), con un rapporto delle positività riscontrate non più comunicato. In calo, a livello lombardo, tutti gli indicatori ospedalieri, 2 i decessi.

I dati di oggi, sabato 27 giugno

i tamponi effettuati: 9.568, totale complessivo: 1.014.321

i nuovi casi positivi: 77 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 32 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 723, totale complessivo: 66.046 (63.699 guariti e 2.347 dimessi)

in terapia intensiva: 43 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 415 (-86)

i decessi: 2, totale complessivo: 16.626

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Milano 4 di cui 1 a Milano città

Bergamo 22

Brescia 14

Como 5

Cremona 5

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 6

Monza e Brianza 5

Pavia 4

Sondrio 0

Varese 10

L'analisi dei dati

«I dati di oggi – spiega l’assessore al Welfare, Giulio Gallera – evidenziano un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (415 nel complesso) e di 4 persone in terapia intensiva (43 in totale). Dei 77 casi odierni, 32 sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico. Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia».