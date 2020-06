Coronavirus, il punto: tre tamponi positivi nel Lecchese, in calo i ricoverati

Tre tamponi positivi in provincia di Lecco: è il bilancio delle analisi effettuate nella ricerac del Sars-Cov2 domenica 28 giugno 2020. Prosegue l'andamento in distante discesa dell'epidemia da Covid-19: il totale dei malati nel Lecchese sale così a quota 2.828.

Medio il numero di tamponi giornaliero effettuato in Lombardia (circa ottomila), con un rapporto delle positività riscontrate non più comunicato. In calo, a livello regionale, tutti gli indicatori ospedalieri, con una confortante diminuzione dei ricoveri non in terapia intensiva pari a circa cento unità.

I dati di oggi, domenica 28 giugno

i tamponi effettuati: 8.119, totale complessivo: 1.022.440

i nuovi casi positivi: 97 (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 "debolmente positivi")

i guariti/dimessi: 111, totale complessivo: 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi)

in terapia intensiva: 43 (-)

i ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92)

i decessi: 13, totale complessivo: 16.639

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano 16 di cui 4 a Milano città

Bergamo 20

Brescia 27

Como 1

Cremona 6

Lecco 3

Lodi 0

Mantova 4

Monza e Brianza 7

Pavia 6

Sondrio 2

Varese 3

