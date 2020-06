Coronavirus, il punto: un tampone positivo nel Lecchese. Esenzioni per chi ha avuto il covid

E' solamente uno il tampone che ha dato esito positivo nella provincia di Lecco. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel nostro territorio segue ancora il trend incoraggiante delle scorse settimane facendo registrare un basso numero di contagi anche nella giornata di martedì 30 giugno. Da inizio epidemia il totale dei malati nel Lecchese sale così a quota 2.831.

Basso il numero di tamponi giornaliero effettuato (circa seimila), con un rapporto delle positività riscontrate non più comunicato ormai da qualche giorno. In calo, a livello lombardo, tutti gli indicatori ospedalieri, 4 i decessi.

I dati di oggi, martedì 30 giugno

i tamponi effettuati: 6.117

totale complessivo: 1.036.548

totale complessivo: 1.036.548 i nuovi casi positivi: 62 (di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi: 67.197 (+821) totale complessivo: (64.785 guariti e 2.412 dimessi)

in terapia intensiva: 42 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 297 (-24)

i decessi: 4

totale complessivo: 16.644

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano 23, di cui 6 a Milano città

Bergamo 5

Brescia 6

Como 0

Cremona 2

Lecco 1

Lodi 1

Mantova 15

Monza e Brianza 3

Pavia 1

Sondrio 0

Varese 3

Gallera: «Esenzioni per chi ha avuto il covid»

«Tutti i cittadini che hanno avuto il Covid faranno gratis tutti gli esami e le visite con prescrizione medica, beneficiando di una esenzione regionale in attesa che il Governo la introduca a livello nazionale». Lo annuncia l'assessore al Welfare Giulio Gallera illustrando le misure contenute nel "pacchetto sanità" approvato oggi dalla Giunta regionale. «Le esenzioni per le attività di Follow Up post covid - spiega l'assessore Gallera - avranno il codice regionale di esenzione D97 e riguardano in particolare le visite infettivologiche, pneumologiche, cardiologiche, neurologiche, fisiatrica ed ematologica con gli esami diagnostici ad esse collegate».

«Sono inclusi - aggiunge - anche i colloqui psicologici/clinici particolarmente importanti per molte persone colpite da coronavirus. Le misure adottate oggi, inoltre, rendono totalmente rimborsabile il tampone eseguito a seguito di positività anche a test sierologico privato (quelli a seguito di attività di screening regionali sono sempre a carico del fondo sanitario), qualunque sia l'esito del tampone stesso». Il rimborso del costo del tampone avverrà direttamente alla struttura che effettua il test. «Si tratta di misure di sostegno importanti - prosegue Gallera - in considerazione della gravità della pandemia e delle sue delicate conseguenze».

«Abbiamo messo a disposizione delle ATS - sottolinea l'assessore Gallera - 15 milioni di euro per assumere fino a 892 persone che saranno destinate al 'tracciamento' dei soggetti positivi ovvero alla definizione dei loro contatti, e ad effettuare tempestivamente i tamponi in questa fase di particolare attenzione alle attività territoriali. Ogni ATS - spiega Gallera - nel momento in cui identifica un focolaio Covid in una comunità chiusa (ambiente di lavoro, quartiere, condominio ecc... ) a fronte dell'evidenza di trasmissione del virus, provvederà all'esecuzione dei test diagnostici molecolari a tutta la collettività, valutando altresì l'utilizzo contestuale dell'indagine a supporto dei conseguenti provvedimenti di controllo».

«Ma faremo anche di più - ribadisce l'assessore Gallera - andando a monitorare a fondo la diffusione del Virus: ora che fortunatamente l'emergenza Covid negli ospedali ha superato la fase acuta e, di conseguenza, abbiamo la possibilità di eseguire un numero maggiore di tamponi sul territorio, ogni ATS attiverà settimanalmente approfondimenti epidemiologici individuando l'ambito territoriale che ha avuto il maggior numero di casi positivi nella settimana precedente, disponendo nelle zone dove risiedono i casi risultati positivi (ad esempio le sezioni di censimento) fino a 150 tamponi e valutando anche l'esecuzione del test sierologico».