Coronavirus, il punto: due tamponi positivi nel Lecchese, solo 3.500 test eseguiti sul territorio regionale

Sono solamente due i tamponi positivi nella provincia di Lecco. L'andamento dell'epidemia da Covid-19 nel territorio segue il trend ormai assestato dalle scorse settimane. Il totale dei contagi nel Lecchese sale così a 2.745.

In Lombardia oggi si sono riscontrate 50 nuove positività e 19 decessi. Si è arrestata la discesa dei ricoverati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti il trend è tornato a scendere in maniera importante. È stato effettuato un bassissimo numero di tamponi, solo tremila e cinquecento, con un rapporto dell'1,4% di positività; va sempre ricordato che nei giorni festivi il numero dei test eseguiti e analizzati cala drasticamente per via della chiusura dei laboratori d'analisi.

I dati dei contagi odierni

– i tamponi effettuati: 3.572

totale complessivo: 757.446

– attualmente positivi: 20.861 (-135)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 89.018

– i nuovi casi positivi: 50 (1,4% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 166

totale complessivo: 52.026

– in terapia intensiva: 167 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.085 (-46)

– i decessi: 19

totale complessivo: 16.131

I casi per provincia

Fonte covidanalysis.it

Milano 23.094 (+18) di cui 9.796 (+8) a Milano città

Bergamo 13.374 (+8)

Brescia 14.774 (+6)

Como 3.854 (+1)

Cremona 6.461 (+2)

Lecco 2.745 (+2)

Lodi 3.474 (=)

Mantova 3.357 (=)

Monza e Brianza 5.521 (+3)

Pavia 5.339 (+1)

Sondrio 1.464 (+1)

Varese 3.622 (+3)

e 1.939 in fase di verifica.