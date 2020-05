Coronavirus, il punto: 22 tamponi positivi nel Lecchese, in regione crolla il numero dei casi

Sono 22 i tamponi positivi al Sars-Cov2 nella provincia di Lecco nelle ultime 24 ore. I dati sono stati comunicati, come consuetudine, nel tardo pomeriggio di mercoledì da Regione Lombardia. Il totale nel nostro territorio sale così a 2.583 casi.

In Lombardia, su oltre 10.919 tamponi analizzati, sono state riscontrate 394 positività. Uno dei migliori, sul scala regionale, dati da fine marzo a oggi; va sempre sottolineato che a ridosso del weekend possono registrarsi anomalie numeriche per via di qualche laboratorio chiuso o non tempestivo nel comunicare i risultati dei tamponi.

Conforta la discesa costante dei ricoverati e va riscontrata una discesa di diciannove pazienti nelle terapie intensive. Da segnalare 69 decessi.

I dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

- i casi positivi sono: 83.298 (+394)

ieri: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

l'altro ieri: 81.871 (+364)



- i decessi: 15.185 (+69)

ieri: 15.116 (+62)

l'altro ieri: 15.054 (+68)



- in terapia intensiva: 307 (-15)

ieri: 322 (-19)

l'altro ieri: 341 (-7)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.007 (-215)

ieri: 5.222 (-175)

l'altro ieri: 5.397 (-31)



- i guariti 29.356 (+1.113)

ieri: 28.243



- i tamponi effettuati: 524.163 (+10.919)

ieri: 513.244 (+20.602)

l'altro ieri: 492.642 (+7.508)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Fonte covidanalysis.it

Bergamo: 12.318 (+24)

ieri: 12.294 (+133) * a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

l'altro ieri: 11.791 (+50)



Brescia: 13.842 (+94)

ieri: 13.748 (+128)

l'altro ieri: 13.620 (+70)



Como: 3.556 (+10)

ieri: 3.546 (+42)

l'altro ieri: 3.504 (+8)



Cremona: 6.273 (+18)

ieri: 6.255 (+5)

l'alto ieri: 6.250 (+2)



Lecco: 2.583 (+22)

ieri: 2.561 (+25)

l'altro ieri: 2.536 (+50)



Lodi: 3.301 (+8)

ieri: 3.293 (+16)

l'altro ieri: 3.277 (+6)



Monza e Brianza: 5.141 (+29)

ieri: 5.112 (+38)

l'altro ieri: 5.074 (+19)



Milano: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63)

ieri: 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano città

l'altro ieri: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano città



Mantova: 3.266 (+11)

ieri: 3.255 (+4)

l'altro ieri: 3.251 (0)



Pavia: 4.849 (+29)

ieri: 4.820 (+19)

l'altro ieri: 4.801 (+24)



Sondrio: 1.321 (+4)

ieri: 1.317 (+29)

l'altro ieri: 1.288 (+1)



Varese: 3.302 (+29)

ieri: 3.273 (+45) *a cui vanno aggiunti 32 casi comunicati oggi, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

l'altro ieri: 3.196 (+14)



e 1.815 in corso di verifica. (LNews)

«Chiusura ospedale in Fiera, stiamo valutando»

«In relazione alle notizie riguardanti l'Ospedale Covid realizzato alla Fiera di Milano, si specifica che ogni decisione relativa alla rete ospedaliera lombarda va inserita nell'ambito di una programmazione che spetta esclusivamente alle scelte strategiche complessive della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia». Lo comunica in una Nota la Regione Lombardia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«In tal senso - conclude la Nota - si evidenzia che sia per l'ospedale della Fiera di Milano, sia per le altre strutture lombarde impegnate prevalentemente al contrasto del Coronavirus, si è ancora in una fase di valutazione generale e non è stata presa alcuna decisione».